Caravan met explosieven in Australië niet bedoeld voor aanslag

De caravan werd in Dural, een voorstad van Sydney, gevonden met onder meer mijnbouwexplosieven en antisemitische teksten. De vondst was groot nieuws na een reeks antisemitische incidenten. De politie zei toen te onderzoeken of de caravan deel uitmaakte van voorbereidingen voor een „terroristische aanslag”.

De politie vermoedde vanaf het begin dat het om „criminele oplichterij” ging, maar maakte dit niet eerder bekend. Krissy Barrett, plaatsvervangend politiecommissaris, wees tijdens een persconferentie op het feit dat de caravan gemakkelijk was gevonden en dat de ontsteker voor de explosieven ontbrak. De vermoedens werden volgens Barrett pas maandag bekendgemaakt uit „overmaat aan voorzichtigheid”.

„Vandaag kan ik onthullen dat de caravan nooit bedoeld was voor een aanval met veel slachtoffers, maar in plaats daarvan was verzonnen door criminelen die angst wilden zaaien voor persoonlijk gewin”, zei Barrett. De politie denkt dat georganiseerde criminelen in Australië en het buitenland achter de actie zitten.