IEA ziet meer vertraging bij inkoop materialen energietransitie

Het IEA stelt dat het ‘procurement’ proces voor stroomkabels nu twee tot drie jaar duurt en tot wel vier jaar voor grote transformatoren. Dat is twee keer zo lang als in 2021 nog het geval was. Bij andere gespecialiseerde componenten zijn er zelfs nog grotere vertragingen, aldus de denktank uit Parijs. Zo zijn er bij stroomtransmissiekabels voor langere afstanden wachttijden van wel vijf jaar voordat die geleverd kunnen worden.

Deze vertragingen en de gestegen kosten van belangrijke grondstoffen als koper en aluminium maken investeringen in de energietransitie duurder. Maar het IEA zegt ook dat er meer gespecialiseerd personeel nodig is voor de energietransitie. Volgens het bureau zijn er nu wereldwijd 8 miljoen mensen werkzaam voor aanleg, onderhoud en exploitatie van stroomnetwerken. Die behoefte zal met nog eens 1,5 miljoen mensen in 2030 toenemen onder de huidige beleidsplannen, aldus het agentschap.

De totale investeringen in de energietransitie gingen volgens het IEA in 2023 met 10 procent omhoog tot 140 miljard dollar. Door de sterk stijgende vraag naar elektriciteit is het volgens het IEA nodig dat die investeringen in het midden van het volgende decennium groeien naar jaarlijks meer dan 200 miljard dollar.

Het IEA doet een aantal aanbevelingen om inkoopprocedures te verbeteren. Zo zouden er bijvoorbeeld meer langetermijncontracten gesloten moeten worden, waardoor er meer zekerheid is over prijzen en leveringsvolumes. Ook moeten vergunningsprocessen gestroomlijnd worden, wat meer voorspelbaarheid biedt voor projecten en vertragingen helpt voorkomen. Daarnaast zou er betere planning en overleg moeten komen tussen bedrijven en overheden om zo projecten tijdig te kunnen afleveren.