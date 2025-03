Jumbo en Picnic zien inkoopprijzen Douwe Egberts fors oplopen

Sinds begin dit jaar leverde JDE Peet’s niet meer aan de supermarkten en werden met Everest, de gezamenlijke inkooporganisatie van de supermarkten, harde prijsonderhandelingen gevoerd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een lijstje met „adviesprijzen” vanuit de fabrikant voor merken als Douwe Egberts, Senseo, L’OR en Pickwick. Dat lijstje komt neer op prijsstijgingen van 20 tot 30 procent.

Volgens Muller gaat het om prijzen die voor de consument „niet te absorberen” zijn. Picnic moet de exacte prijzen waarvoor de producten terug in de winkel komen nog bepalen, maar Muller kan nu al zeggen dat dit niet om zulke hoge prijsstijgingen zal gaan. „We leveren dus marge in, terwijl de fabrikant zijn winstgevendheid vergroot.” In De Telegraaf zegt Jumbo-baas Ton van Veen eveneens dat de keten de fors hogere prijzen niet gaat doorberekenen aan de klant.

Rafa Oliveira, de topman van JDE Peet’s, zei eind vorige maand al dat veel van de prijsonderhandelingen met Europese supermarkten, die al maanden voortsleepten, waarschijnlijk spoedig zouden worden afgerond. Hij noemde aanzienlijke prijsstijgingen onvermijdelijk. Volgens Oliveira zijn de prijzen van koffiebonen vorig jaar meer dan verdubbeld door slechte weersomstandigheden in belangrijke koffieproducerende landen. Ook waren er „meerdere verstoringen in de toeleveringsketen”.

Muller vindt Oliveira’s verwijzing naar de koffiespotprijzen niet opgaan. „Je denkt toch niet dat JDE Peet’s de spotprijs voor koffiebonen betaalt. Zij hebben langlopende contracten met boeren.” In de ogen van Muller komen de flink gestegen spotprijzen voor koffiebonen JDE Peet’s nu wel goed uit. „Ze gebruiken dat grafiekje.” De supermarkten zitten volgens hem daarom in een spagaat, want consumenten willen wel graag A-merken kunnen kopen.