Productie industrie groeit voor het eerst sinds juni 2023

In december kromp de productie nog met 4,3 procent. In mei 2020, tijdens de coronacrisis, bereikte de industriële productie een dieptepunt. Daarna steeg de productie tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.

Volgens het CBS produceerde ruim de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie in januari meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht grootste branches liet de transportmiddelenindustrie de grootste daling zien. De grootste productiestijging vond plaats in de branche reparatie en installatie van machines.