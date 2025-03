Estafettestaking hoger onderwijs begint in Den Haag en Leiden

De protestdag begint in het centrum van Den Haag, waar de Universiteit Leiden een campus heeft. Studenten en docenten verlaten dan demonstratief hun gebouwen in een walk-out. Ze verzamelen zich in de hal van het stadhuis van Den Haag, waar een openbaar college wordt gegeven. Een van de aanwezigen is de Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer. „De miljardenbezuinigingen op het hoger onderwijs zijn een onbezonnen afbraak die studenten, onderwijsinstellingen en uiteindelijk de hele samenleving raken”, zegt hij in een verklaring. Bredemeijer noemt de bezuinigingen „een klap voor Den Haag als internationale studentenstad, stad van vrede en recht en juridische hoofdstad van de wereld”.

Vanuit Den Haag gaan de studenten en docenten naar de Garenmarkt in Leiden. Daar houden onder anderen politici Rob Jetten (D66) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) een toespraak.

De estafettestaking gaat dinsdag verder op de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Donderdag is er een protest bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, de hogeschool HAN in Arnhem en Nijmegen en bij ArtEZ in Arnhem, Zwolle en Enschede. Later in maart en april zijn er ook acties bij universiteiten en hogescholen in Amsterdam, Groningen, Enschede, Rotterdam, Tilburg, Wageningen en Maastricht. Het is nog niet bekend wanneer de stakingen in Delft, Eindhoven, Middelburg en Heerlen zijn. De estafette wordt waarschijnlijk afgesloten met een landelijk protest.

Het kabinet wil, met steun van een deel van de oppositie, ruim 1,2 miljard euro bezuinigen op het hoger onderwijs. Aanvankelijk ging het om een nog hoger bedrag. In november demonstreerden enkele tienduizenden mensen op het Malieveld in Den Haag daartegen.