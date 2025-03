Onvrede Transparency International over uitblijven lobbyregister

Wat betreft zo’n transparantieregister schrijft de minister het „niet proportioneel” te vinden dit „te ontwikkelen”. Zij heeft meer vertrouwen, in „bestaande instrumenten”.

Daarmee zet de bewindsvrouw wat betreft Transparency International Nederland „vol in op maatregelen waarvan de praktijk al heeft aangetoond dat ze niet werken”. De organisatie noemt de keuze van het kabinet „vóór de status quo en tegen meer transparantie onbegrijpelijk en onverdedigbaar. Dit is een koude douche; dat het zo weinig zou zijn hadden wij echt niet verwacht.”

Volgens Transparency International is een lobbyregister nodig om inzicht te krijgen in wie er invloed uitoefenen op het beleid, zoals bedrijven en belangenorganisaties. De organisatie zegt te hopen dat de Tweede Kamer de minister toch nog op andere gedachten kan brengen.

Open State Foundation, een andere organisatie die herhaaldelijk heeft gepleit voor lobbytransparantie, is „geschokt” door de beslissing van Uitermark. „Een klap in het gezicht van transparantie, en van de Kamer, die al in meerderheid voor het lobbyregister had gestemd.”