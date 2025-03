AI-lessen op scholen in Beijing om groei sector te stimuleren

Scholen in Beijing geven de AI-lessen minimaal acht uur per schooljaar. De scholen beslissen zelf of ze de lessen apart geven of integreren, bijvoorbeeld in vakken als informatica of natuurkunde. De Chinese onderwijsminister Huai Jinpeng zei eerder deze week dat de overheid nog dit jaar met plannen voor AI-onderwijs zal komen. Hij ziet in AI grote kansen voor het onderwijs.

De Chinese AI-sector kwam eerder dit jaar in het nieuws door de lancering van een AI-model door de startup DeepSeek. De technologie van het Chinese bedrijf zou minstens even goed zijn als die van grotere concurrenten zoals OpenAI en zou veel minder kosten om te trainen en te ontwikkelen.