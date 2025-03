President Mexico hoopvol over vermijden importheffingen VS

Trump heeft gedreigd om vanaf 2 april tarieven op te leggen aan landen die heffingen op Amerikaanse goederen hebben. Mexico handhaaft zo’n handelsbarrière niet, zei Sheinbaum zondag tijdens een grote bijeenkomst op het centrale plein van Mexico-Stad.

„Mexico valt niet binnen die reikwijdte, omdat we al dertig jaar twee handelsovereenkomsten hebben waarin is vastgelegd dat wij geen tarieven op hen hebben, en zij geen tarieven op ons”, zei Sheinbaum. „Met andere woorden, zij hoeven geen wederkerige tarieven op te leggen, omdat er bijna geen heffingen van Mexico op de VS zijn.”