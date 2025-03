Duitse luchthavenstaking onverwacht al begonnen in Hamburg

Economie

Een voor maandag aangekondigde luchthavenstaking in Duitsland is op het vliegveld in Hamburg al een dag eerder begonnen. Volgens een woordvoerster van die luchthaven zijn alle vluchten van en naar Hamburg zondag geannuleerd. De Duitse vakbond Verdi had oorspronkelijk het plan om met de staking te beginnen aan het begin van de nachtdienst van zondag op maandag.