FT: Virgin zoekt 700 miljoen voor financiering Eurostar-rivaal

Volgens Virgin Group kan de dienst in 2029 starten. De onderneming exploiteerde eerder al treindiensten in het Verenigd Koninkrijk. Projectleider Spoor bij Virgin Group Phil Whittingham zegt tegen FT dat het opzetten van een dienst door het Kanaal een „enorme onderneming” zou zijn. „Maar we denken dat Virgin het juiste merk is om een nieuw tijdperk in reizen door het Kanaal in te luiden”, aldus Whittingham.

Virgin Group is volgens FT niet de enige partij met interesse in het Kanaal. Het Spaanse Evolyn zou de grootste concurrent zijn voor het opzetten van een nieuwe dienst, stelt de Britse krant. Eurostar liet FT weten dat „concurrentie in de hogesnelheidssector weer een voorbeeld is van de groeiende vraag naar railvervoer in Europa”.