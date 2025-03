Woningen ontruimd om brand in appartementencomplex Heemstede

De brand was in een appartementencomplex aan de Burgemeester van Lennepweg. De Veiligheidsregio Kennemerland meldde rond 13.12 uur bezig te zijn met het blussen. Nog geen halfuur later liet de veiligheidsregio weten dat de brand uit was.

De politie maakt zich zorgen over de gezondheid van twee mensen. „We hebben veel mensen moeten evacueren. Deze twee mensen zijn daar gezien. Misschien hebben zij ook last van ademhalingsproblemen”, aldus een politiewoordvoerder. Volgens haar was er flinke rookontwikkeling. „Als zij klachten hebben, moeten ze vooral naar het ziekenhuis gaan.”

Van het tweetal is het signalement via Burgernet verspreid. De politie gaat op dit moment niet uit van brandstichting. De politie wil de twee mannen zelf ook graag spreken, zegt de woordvoerder.

De vijftien bewoners van het woonzorgcentrum kunnen weer terugkeren, maar de twintig ontruimde woningen worden nog niet vrijgegeven, aldus de politie. „Later wordt pas duidelijk of de woningen bewoonbaar zijn.” Er wordt alvast gekeken naar eventuele opvanglocaties.