Brand bij recyclingbedrijf in Balkbrug onder controle

Het vuur ontstond zondagochtend vroeg door een nog onbekende oorzaak. In het bedrijfspand lag voornamelijk huisvuil opgeslagen. De brandweer haalt het vuil met een kraan naar buiten om het daar verder af te blussen, meldt de veiligheidsregio. Daardoor neemt de rookoverlast waarschijnlijk weer even toe.

Eerder zondagochtend werd in Balkbrug een NL-Alert verstuurd, omdat er veel rook vrijkwam door de brand. Inmiddels is die waarschuwing ingetrokken. Wel raadt de veiligheidsregio omwonenden aan om ramen en deuren gesloten te houden tot de rook is verdwenen.