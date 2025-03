Door jubileumeditie meer vraag naar kaarten voor boekenbal

CPNB kreeg de afgelopen weken „opeens vele honderden appjes, mails of zelfs papieren brieven” van mensen die ook op het feest aanwezig willen zijn. „Er is dit jaar veel aandacht voor de Boekenweek - en dus ook het bal - omdat het een jubileumeditie is”, aldus de zegsman van de boekenkoepel. „Dat lijkt de aantrekkingskracht van ook het boekenbal nog groter te maken dan voorheen. Het liefst zouden wij niemand teleurstellen, maar we kunnen ITA niet groter maken.”

Ook in 2022 was de belangstelling voor kaarten voor het boekenbal groter dan normaal. Dit kwam vooral doordat het feest noodgedwongen een jaar was overgeslagen door de coronacrisis. CPNB wil nog niets zeggen over de invulling van de avond. „Maar omdat het een jubileumjaar is, pakken we uit als nooit tevoren”, verzekert de woordvoerder.

Het thema is ‘in je moerstaal’. De eregasten zijn Gerwin van der Werf, die het boekenweekgeschenk schreef, Paulien Cornelisse en dichter Sholeh Rezazadeh. De uit Iran afkomstige auteur en dichter schreef het boekenweekgedicht dit jaar.