Consumentenprijzen China voor het eerst in ruim een jaar gedaald

De Chinese consumentenprijzen daalden vorige maand met 0,7 procent ten opzichte van februari 2023. Dat was een sterkere prijsafname dan verwacht. Zo gingen economen, gepeild door persbureau Bloomberg, uit van een daling van 0,4 procent. Ook de kerninflatie, die de beweeglijke prijzen van voedsel en energie niet meerekent, is gedaald, met 0,1 procent. Het is voor het eerst sinds 2021 dat deze maatstaf daalt en pas de tweede keer in meer dan vijftien jaar.

Het statistiekbureau ziet een belangrijke oorzaak voor de daling in de viering van Chinees Nieuwjaar die leidt tot hogere prijzen. Het feest viel vorig jaar volledig in februari; dit jaar slechts deels. Na correctie voor alle seizoensinvloeden schat het statistiekbureau dat de consumentenprijzen eigenlijk met 0,1 procent zijn gestegen in februari.

De consumentenbestedingen in China zitten sinds het einde van de coronacrisis al in een dip. Terwijl veel grote westerse economieën proberen de hogere inflatie te beteugelen, probeert China juist deflatie te voorkomen. Deflatie, ofwel dalende prijzen voor goederen en diensten, is slecht voor de economie, omdat consumenten hun aankopen uitstellen in de hoop dat goederen nog goedkoper worden.