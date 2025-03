Lid ledenraad ON klaagt bij mediawaakhond over schorsing rvt

Algemeen directeur Peter Vlemmix van de aspirant-omroep meldde eind februari dat Geersing was ontslagen vanwege „militaristisch gedrag”. Vlemmix bevestigde zondag dat hij op de hoogte is van de klacht, maar hij wil niet inhoudelijk reageren.

Het Commissariaat voor de Media laat in algemene zin weten „een afwijzend of toewijzend handhavingsverzoek op de website te publiceren”. Voordat de waakhond zich over een verzoek heeft gebogen, wordt hierover echter niets naar buiten gebracht, benadrukt een woordvoerder.

Twee weken geleden ontving de ledenraad een klacht over presentatrice Raisa Blommestijn, over vermeend grensoverschrijdend gedrag. Vlemmix heeft bevestigd „kennis te hebben genomen” van de klacht, maar wil niet zeggen wat er met die klacht is gebeurd.