Veldkamp pleit voor ‘gepaste reactie’ uit EU op geweld in Syrië

Zijn partijleider Pieter Omtzigt was zondagochtend kritisch over een eerdere reactie van de diplomatieke dienst van de EU. De duofractievoorzitter vond het niet kunnen dat de Europese diplomaten in een X-bericht het geweld veroordeelden dat naar verluidt is gepleegd door aanhangers van de verdreven president Bashar al-Assad. Dit terwijl er beelden circuleren van „standrechtelijke executies die toch echt het werk lijken van de nieuwe machthebbers en handlangers”.

„De rechten van alle gemeenschappen moeten worden gerespecteerd”, stelt Veldkamp.