Von der Leyen komt in onzekere tijden met Veiligheidscollege

De Eurocommissarissen worden in de bijeenkomsten van dat Veiligheidscollege op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, zei Von der Leyen. Het gaat volgens haar om in- en externe veiligheid, maar ook cyberaanvallen, hybride dreigingen, defensie, energie en buitenlandse inmenging.

De persconferentie was belegd omdat de Europese Commissie er bijna haar eerste honderd dagen heeft opzitten. „Dat voelt als een mensenleven geleden”, zei Von der Leyen. „De wereld verandert snel. Politieke verschuivingen doen allianties wankelen. Decennia oude zekerheden brokkelen af. Er woedt nog steeds een brute oorlog aan onze grenzen.”

In deze Commissie koos Von der Leyen voor de benoeming van een speciale Eurocommissaris voor Defensie. „Een stap die nu niet alleen noodzakelijk voelt, maar ook als de juiste beslissing op het juiste moment. We zijn een nieuw tijdperk van harde geostrategische concurrentie binnengetreden.”

Sommigen sluiten zich af, zei ze zonder namen te noemen. „Europa blijft open, blijft partnerschap en toenadering zoeken en we bieden voorspelbaarheid en stabiliteit. Waardevolle eigenschappen in deze tijd.”

Volgens de Commissievoorzitter worden Europese waarden, democratie, vrijheid en de rechtsstaat bedreigd. „Soevereiniteit wordt in twijfel getrokken.” Het tempo van de veranderingen is versneld waardoor snelle en stevige actie nodig is. Ze refereerde daarbij aan haar eerder deze week gepresenteerde herbewapeningsplan voor de EU waarmee investeringen van 800 miljard euro zijn gemoeid. Op een extra EU-top donderdag hebben de EU-regeringsleiders besloten dat ze dat plan verder mag uitwerken.

„We moeten het volledige potentieel vrijmaken voor concrete bedreigingen. En als we kunnen samenwerken met andere gelijkgestemde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen of Canada, is het potentieel nog groter.”

De VS zijn een trans-Atlantische partner, zei ze.