Musk belooft na ruzie met Polen dat Oekraïne Starlink mag houden

De Verenigde Staten hebben militaire hulp en inlichtingenuitwisseling met Oekraïne opgeschort na een openbare ruzie eind februari tussen presidenten Donald Trump en Volodymyr Zelensky in het Witte Huis. Dit heeft tot de vrees geleid dat Musk, een bondgenoot en adviseur van Trump, de Oekraïense toegang tot zijn Starlink-communicatiesysteem blokkeert.

Sikorski schreef op X: „Het Poolse ministerie van Digitalisering betaalt ongeveer 50 miljoen (dollar) per jaar voor Oekraïnes toegang tot Starlink. (...) Als SpaceX een onbetrouwbare leverancier blijkt te zijn, zullen we gedwongen worden om andere leveranciers te zoeken.”

Musk reageerde op de Poolse minister: „Wees stil, kleine man. Je betaalt een fractie van de kosten. En er is geen vervanging voor Starlink.” En: „Starlink zal zijn terminals nooit uitschakelen. Zonder Starlink zouden de Oekraïense communicatielijnen instorten, omdat de Russen alle andere communicatie kunnen blokkeren! We zouden zoiets nooit doen of het gebruiken als onderhandelingsmiddel.”

De Amerikaanse regering zet Oekraïne onder druk om een ​​groot deel van de minerale rijkdommen van Oekraïne over te dragen aan de VS en akkoord te gaan met een staakt-het-vuren met Rusland, zonder duidelijke veiligheidsgaranties als opmaat naar een vredesakkoord.