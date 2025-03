Eerstedrukexemplaar van Het Achterhuis geveild voor 3100 euro

Het gaat om een hardcoverexemplaar dat de originele omslag nog heeft. Wel is deze beschadigd in de loop der jaren. Ook zijn er wat ouderdomsvlekken op het papier, zo is te lezen.

De eerste druk van het dagboek van Anne Frank, geschreven tussen 14 juni 1942 en 1 augustus 1944, kreeg een oplage van 3036 exemplaren. Daarna volgden nog vele drukken, in vele talen, en werd het boek tientallen miljoenen keren verkocht, is te lezen op kunstveiling.nl.

Daar staat ook dat het boek in bezit is gekomen van de huidige eigenaar via „een vriend van Joodse afkomst die in de oorlog ondergedoken was in Alkmaar”. Het boek telt 253 pagina’s.

Anne Frank schreef haar dagboek tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen ze samen met haar zus en ouders ondergedoken zat in een achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam. In 1944 werden ze verraden en gearresteerd. Anne stierf in het concentratiekamp Bergen-Belsen.