Grote brand bij recyclingbedrijf in Balkbrug

Binnenland

Op een industrieterrein in Balkbrug is zondagochtend een grote brand uitgebroken. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland laat weten dat de brand woedt in een recyclingbedrijf in het Overijsselse dorp. Daar ligt volgens hem voornamelijk huisvuil opgeslagen, dat wordt gesorteerd in de hal waar de brand woedt.