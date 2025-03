Kyiv: Russen probeerden via pijplijn gebied Koersk te heroveren

Buitenland

De Oekraïense krijgsmacht meldt dat Russische troepen een nieuwe manier hebben uitgeprobeerd om verloren gebied in de regio Koersk te heroveren. Ze zouden door een gaspijplijn zijn getrokken om een stad te bereiken die in handen is van de Oekraïners. Volgens Kyiv werden de Russen „op tijd ontdekt” en is de aanval afgeslagen.