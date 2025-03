Twee gewonden na explosie en brand in schuur Nootdorp

Binnenland

Twee mensen zijn zaterdag rond 19.30 uur gewond geraakt na een explosie en brand in een schuur achter een woning aan de Maria van Wilsveenhof in het Zuid-Hollandse Nootdorp. Beide slachtoffers liepen brandwonden op en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hoe ernstig hun verwondingen zijn, is onbekend.