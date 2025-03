Dode en gewonde door frontale botsing auto’s in Best

De botsing gebeurde op de Ringweg in de Brabantse plaats. De politie vermoedt dat de 69-jarige onwel is geworden achter het stuur en toen in botsing is gekomen met een tegenligger.

De bestuurder van de andere auto is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar het ongeval.