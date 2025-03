Coenradie wil bij geweld achter voordeur eerder een huisverbod

Binnenland

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) wil de mogelijkheden uitbreiden om plegers van huiselijk geweld een huisverbod op te leggen, meldde ze zaterdagmiddag bij het radioprogramma WNL In de Kantine. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten klaagde in de uitzending dat de mogelijkheden om in te grijpen vaak beperkt zijn.