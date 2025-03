Gedenkplaat voor slachtoffers onopgeloste Rijswijkse moorden

Binnenland

In Rijswijk is zaterdagmiddag een gedenkplaat onthuld voor de slachtoffers van de moorden in de Zuid-Hollandse stad waarbij veertig jaar geleden drie mannen om het leven kwamen en twee anderen zwaargewond raakten. De slachtoffers zaten in een band. Ze waren in de late avond en nacht van 7 op 8 maart 1985 aan het repeteren in een kantoorpand aan de Verrijn Stuartlaan in Rijswijk, toen gewapende mannen binnenkwamen en hen neerschoten. Omdat in hetzelfde pand de Bevrijdingsraad voor Suriname was gevestigd, die zich verzette tegen het regime van Desi Bouterse in Suriname, wordt vermoed dat het om vergismoorden ging.