Nog steeds grote twijfels bij Fabers ambtenaren over asielwetten

De juridische specialisten van het ministerie schreven eind februari dat zij „geen positief advies” kunnen geven over de effectiviteit, juridische houdbaarheid, uitvoerbaarheid en financiële gevolgen van beide wetten. Zij denken onder meer dat de stapeling van maatregelen problemen zal opleveren.

Fabers ambtenaren zijn het met haar eens dat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen om het aantal asielzoekers omlaag te brengen en de druk op het asielsysteem te verminderen. Maar zij voorzien allerlei problemen die het behalen van deze doelen in de weg kunnen staan.

Verder waarschuwen de ambtenaren voor „negatieve consequenties” van de door hen geconstateerde problemen in het wetstraject, zonder deze verder toe te lichten. Bekend is wel dat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. De oppositiepartijen die Faber nodig heeft om haar plannen door de Senaat te loodsen zijn hier zeer kritisch over.

Een van de wetten regelt dat asielzoekers die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld minder rechten krijgen dan mensen die worden vervolgd om hun opvattingen, geloof of seksuele geaardheid. Het andere wetsvoorstel is een pakket van acht maatregelen met als doel het aantal asielzoekers omlaag te brengen.