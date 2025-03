Orbán: Hongarije en VS werken aan economische samenwerking

Orbán voegde eraan toe dat een dergelijke economische overeenkomst Hongarije zou helpen, zelfs als er een handelsoorlog uitbreekt. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met heffingen van 25 procent voor Europa, onder meer voor Europese auto’s en veel andere producten. Als er inderdaad heffingen komen zal de Europese Unie „krachtig en onmiddellijk” reageren, heeft Brussel al benadrukt.

Volgens Orbán zal Hongarije net als andere Europese landen „verliezen lijden” als Europa in een handelsoorlog met de VS verzeild raakt. „We weten de omvang nog niet, maar we kunnen er zeker van zijn dat het zal gebeuren”, gaf hij aan. Hij voegde eraan toe dat Hongarije wel een goede kans heeft om tot een akkoord te komen met Washington. Hongaarse functionarissen onderhandelen al over de vernieuwing van een belastingverdrag tussen de twee landen dat door de vorige Amerikaanse regering was beëindigd, aldus Orbán.

De Hongaarse regeringsleider staat bekend als een bondgenoot van Trump en heeft ook banden met Rusland. Hongarije trekt vaker zijn eigen plan in Europa. Zo hebben de leiders van de EU-landen donderdag buiten Hongarije om extra steun voor Oekraïne afgesproken. Orbán bleef zich daartegen op de ingelaste EU-top verzetten, waarna de 26 anderen besloten zich zonder Hongarije uit te spreken.