Tientallen klimaatactivisten aangehouden bij protest op Schiphol

De actievoerders mogen op het Jan Dellaertplein protesteren, maar verplaatsten zich naar Vertrekhal 2. Dat is niet toegestaan en daarom werden tot dusver 38 mensen aangehouden, aldus een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Zij zijn per bus verplaatst van de luchthaven naar een onbekende plek. De klimaatactie is nog bezig op Schiphol.

Het Flying Blue-programma houdt onder meer in dat een reiziger punten spaart door te vliegen, en die punten kunnen vervolgens worden ingeruild voor voordelen als kortingen of upgrades. „De wetenschap is duidelijk: doorgaan met veelvliegen betekent dat de opwarming van de aarde ver boven de 2 graden uitkomt. Frequent flyer programma’s, zoals Flying Blue van KLM, belonen veelvliegen en zijn daarom hét symbool van een industrie die weigert de klimaatontwrichting onder ogen te zien”, aldus XR.

De actiegroep houdt het protest op Internationale Vrouwendag omdat de klimaatcrisis „vrouwen buitensporig hard” raakt. Volgens XR hebben vrouwen wereldwijd 14 keer zo veel kans om te overlijden door de klimaatcrisis en zijn vier van de vijf klimaatvluchtelingen vrouw. Als reden geeft de klimaatgroep onder meer dat vrouwen niet op tijd worden geïnformeerd over bijvoorbeeld overstromingen en omdat vrouwen bij droogte verder moeten lopen is er een groter risico op (seksueel) geweld.