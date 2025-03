Steundemo voor Servische studentenprotesten in Utrecht

Volgens de organisatie van de bijeenkomst in Utrecht zijn er ongeveer driehonderd mensen op afgekomen.

In Servië gaan al enige tijd mensen massaal de straat op uit protest tegen onder meer corruptie binnen de regering. Onder hen zijn veel studenten.

In november stortte in Novi Sad het dak van een treinstation in waarbij vijftien mensen het leven lieten. Ook dat leidde tot veel protesten omdat de overheid slecht toezicht zou houden. Verder zouden demonstranten in Servië niet veilig zijn.