Sierra Leone vervangt hoofd immigratiedienst na Bolle Jos-video

De nieuwssite Sierraloaded publiceerde een foto van een officiële verklaring over het aantreden van een nieuwe ‘Chief Immigration Officer’. Dat betekent volgens de site dat Kanneh nu weg is. Een reden voor dat vertrek wordt niet genoemd. Kanneh heeft volgens de site ontkend iets met de criminele activiteiten van de voortvluchtige Nederlander te maken te hebben.

Nederland staat in contact met Sierra Leone over de aanwezigheid van Leijdekkers. Minister van Justitie David van Weel maakte eerder deze week bekend met zijn ambtgenoot uit het West-Afrikaanse land te hebben gesproken over het Nederlandse uitleveringsverzoek voor de drugscrimineel. Die is in Rotterdam veroordeeld tot 24 jaar cel voor een reeks strafbare feiten, waaronder cocaïnetransporten en het opdracht geven tot een liquidatie.