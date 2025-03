Meer dan 200 aanmeldingen massaclaim na aankoop Europarcs-huisje

De rechtbank in Amsterdam oordeelde vorig jaar al dat Europarcs 200.000 euro moest terugbetalen aan een koper vanwege de kwestie. „Dat zou met onze aantallen al snel neerkomen op een totaalbedrag van 30 miljoen euro”, zegt directeur Jochem van Dalfsen van GoBaxter.

In april willen GoBaxter en de advocaten met Europarcs in gesprek „om te bezien of een oplossing kan worden geboden aan de gedupeerden en een rechtsgang kan worden voorkomen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal GoBaxter een rechtszaak aanspannen met het doel de koopovereenkomst met Europarcs te vernietigen”, aldus Van Dalfsen.

Europarcs, dat het naar verluidt al langere tijd financieel zwaar heeft, verkocht naar eigen zeggen ongeveer achthonderd vakantiechalets op huurgrond. De keten noemde de vermeende misstand eind vorig jaar „puur hypothetisch”. „Dit heeft in de praktijk nog nooit in Nederland geleid tot een aanspraak van de grondeigenaar op een recreatieobject. EuroParcs zal daarvan ook nooit gebruikmaken.”