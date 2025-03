Google mag doorgaan met investeringen in AI-start-up Anthropic

Economie

De Amerikaanse justitie heeft een voorstel ingetrokken om Google te dwingen zijn investeringen in kunstmatige intelligentie-bedrijven te verkopen om de concurrentie in onlinezoekopdrachten te bevorderen. Dat betekent dat het techconcern kan doorgaan met zijn investeringen in AI-start-up Anthropic, een rivaal van ChatGPT-maker OpenAI, en zijn belang in dat bedrijf niet hoeft af te stoten.