Warenhuisketen Hudson’s Bay vraagt uitstel van betaling in Canada

Hudson’s Bay, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1670, heeft net als andere kledingretailers te lijden gehad onder de jarenlange stijgende inflatie. Eerder dit jaar was het bedrijf al met potentiële investeerders in gesprek om de financiële situatie veilig te stellen. „De dreiging en realisatie van een handelsoorlog heeft echter voor aanzienlijke marktonzekerheid gezorgd en heeft onze mogelijkheid om deze transacties af te ronden beïnvloed”, zegt topvrouw Liz Rodbell in een verklaring.

De keten opereert als zelfstandig bedrijf onder moederconcern Hudson’s Bay Company (HBC). In Canada gaat het om meer dan tachtig vestigingen. Ook webshop TheBay.com is van de keten. Vorig jaar werden er al banen geschrapt. Hoe de doorstart er precies moet uitzien, is nog niet bekend. HBC is ook het moederbedrijf van Saks Fifth Avenue. Voor die Amerikaanse keten zou de Canadese procedure nu geen gevolgen hebben.