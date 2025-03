Topman OpenAI beschuldigt zus van smaad om ‘valse’ misbruikclaims

In januari werd al bekend dat zijn zus, Ann Altman, haar broer had aangeklaagd. Ze zou vanaf het eind van de jaren 90 zijn misbruikt en gemanipuleerd. Het misbruik zou zijn begonnen toen zij 3 jaar was en zijn gestopt toen de OpenAI-topman volwassen was en zij nog minderjarig. Haar broer noemde de beweringen direct al „volstrekt onwaar”.

In een rechtbankdocument dat vrijdag werd ingediend, stellen advocaten van Sam Altman dat de „valse verklaringen” van zijn zus zijn reputatie hebben beschadigd en emotionele pijn hebben veroorzaakt. Zijn advocaten beweren ook dat Ann Altman hem alleen maar zou hebben aangeklaagd om financiële steun te kunnen afdwingen van haar broer, die miljardair is.

Ryan Mahoney, de advocaat van Ann Altman, noemt het feit dat haar broer haar nu voor smaad aanklaagt „even voorspelbaar als betreurenswaardig”. „Haar ingediende stukken vertellen het echte verhaal en we kijken ernaar uit om gerechtigheid voor haar te zoeken.”