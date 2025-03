Krant: Rusland bezig met opmars in Koersk

Buitenland Oorlog in Oekraïne

Russische en Noord-Koreaanse troepen hebben de afgelopen dagen veel terreinwinst geboekt in Koersk, de Russische grensregio waar Oekraïne vorig jaar is binnengevallen. Noord-Koreaanse militairen en Russische drone-eenheden zouden onder dekking van zwaar artillerievuur en luchtaanvallen belangrijke Oekraïense posities hebben veroverd. Dat bericht The New York Times na gesprekken met Oekraïense militairen in het gebied.