Internationale Vrouwendag onder meer op Dam en Kamp Amersfoort

Voorafgaand aan de vrouwenmars in de hoofdstad spreken onder anderen dichter Zaïre Krieger en mensenrechtenactivist Saida Derrazi op een podium op de Dam. Het thema van de Feminist March is ‘The Future is Feminist’.

Tijdens de rondleidingen in Kamp Amersfoort op zaterdag en zondag worden de verhalen van vier vrouwen uit het concentratiekamp verteld; een Joodse vrouw, een Jehova’s getuige, een vrouw die betrokken was bij het verzet en een Amerikaanse gijzelaar. Zo’n 700 vrouwen zaten in Kamp Amersfoort gevangen.

In de hoofdstad worden ook 44 rode hakken en schoenen van raadsleden en BN’ers voor de Stopera geplaatst als protest tegen femicide. Vrijdag gebeurde dat al in Rotterdam, onder meer de hakken van burgemeester Carola Schouten kwamen toen op het Stadhuisplein te staan. Gemiddeld wordt elke acht dagen een vrouw vermoord in Nederland, elke schoen staat dan ook symbool voor een vrouwenmoord. Onder meer Chantal Janzen en Welmoed Sijtsma doneerden hakken, maar ook mannen als Rico Verhoeven en Najib Amhali leverden schoenen in om de actie te ondersteunen.

Alkmaar, Apeldoorn, Amersfoort, Deventer en Haarlem sluiten zich op deze wereldwijde vrouwendag aan bij Veilige Steden, een programma om straatintimidatie aan te pakken. Stichting Yasmin kondigde eerder op zaterdag juist aan vanaf 1 januari 2026 te moeten stoppen, omdat de stichting steeds minder krijgt van de gemeente Den Haag. De stichting zet zich in voor de kwetsbaarste vrouwen in Den Haag.

Koningin Máxima en zorgminister Fleur Agema bezoeken een bijeenkomst over vrouwengezondheid in het Amsterdam UMC.