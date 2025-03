Eerste executie met vuurpeloton in VS na 15 jaar

Sigmon werd in 2002 in South Carolina veroordeeld voor het doodslaan van de ouders van zijn ex-vriendin met een honkbalknuppel in hun huis.

Sinds 1976 zijn er in de VS slechts drie executies door een vuurpeloton geweest, allemaal in Utah. South Carolina en Utah behoren tot de vijf staten die deze methode, die in de 19e eeuw gebruikelijk was tijdens de Burgeroorlog, nog steeds toepassen. Inmiddels worden dodelijke injecties het meest toegepast.

Sigmon werd gedood door een vuurpeloton van drie mensen, aldus een zegsvrouw van de gevangenis Broad River Correctional Institution, waar het vonnis werd voltrokken.