RSJ: meer aandacht voor vrouwen in de cel noodzakelijk

Binnenland

In Nederland zouden er meer justitiële inrichtingen moeten zijn waar vrouwen kunnen worden geplaatst. De bestaande inrichtingen en het beleid zijn vooral ontworpen en vormgegeven voor mannen. Dat kan leiden tot ongelijkheid en extra schade bij vrouwen. In de huidige situatie kunnen straffen voor vrouwen onevenredig zwaar zijn en hebben zij minder kans op een succesvolle terugkeer in de samenleving.