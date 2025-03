Minister van Financiën van Mexico stapt op

Ramírez de la O vertrekt naar eigen zeggen vanwege persoonlijke redenen. Hij was bijna vier jaar de minister van Financiën en werd aangesteld door de voorganger van de huidige president Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador.

Eerder had hij er al mee ingestemd tijdelijk aan te blijven onder Sheinbaum. De timing is echter opvallend. Het vertrek van Ramírez de la O komt op een moment dat Mexico meer importheffingen opgelegd dreigt te krijgen van de Verenigde Staten. Eerder deze week voerden de VS importheffingen van 25 procent in op bijna alle Mexicaanse en Canadese producten. Alle goederen die voldoen aan de afspraken van vrijhandelsverdrag USMCA werden donderdag vrijgesteld van de heffingen tot 2 april.

„We zetten ons in voor financiële stabiliteit, voor de stabiliteit van onze munt, voor macro-economische stabiliteit”, verklaarde Amador Zamora in een korte video, samen met Sheinbaum en zijn voorganger.