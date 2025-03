Bestuurders staalproducenten VS: geen vrijstellingen heffingen

Negen bestuursleden hebben Trump vrijdag een brief met hun oproep gestuurd. Daarin dringen ze er bij Trump op aan weerstand te bieden tegen verzoeken om uitzonderingen of vrijstellingen en „om sterk te blijven opkomen voor het Amerikaanse staal”. Die verzoeken komen mogelijk wel. Functionarissen uit Mexico spreken volgende week met Amerikaanse handelsvertegenwoordigers om te onderhandelen over die importheffingen.

Eerder tekende Trump een decreet om vanaf volgende week woensdag importheffingen van 25 procent op te leggen op staal en aluminium voor alle landen. De bestuurders stellen dat eerdere vrijstellingen aan landen hebben geleid tot meer staalimport, waardoor de impact van de heffingen tijdens het eerste ambtstermijn van Trump werd afgezwakt.

„Miljoenen tonnen productspecifieke uitzonderingen werden toegekend, zelfs voor producten die makkelijk verkrijgbaar zijn bij binnenlandse leveranciers. Het resultaat was een verzwakte Amerikaanse staalindustrie die opnieuw werd blootgesteld aan de wereldwijde overproductiecrisis van staal”, staat in de brief. Die is verstuurd door onder meer de topmannen van US Steel, Cleveland-Cliffs en Nucor.