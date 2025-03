Bosnisch hof schort wet op die nationale instanties verbiedt

De wet zou Bosnië en Herzegovina „in feite op centrale gebieden splitsen” in de landelijke regering en het Servische gedeelte Republika Srpska (RS), „met onvoorziene gevolgen”, oordeelde het hof vrijdag.

Na de oorlog in Bosnië werd dertig jaar geleden afgesproken dat het land voortaan zou bestaan uit twee grotendeels autonome gebieden, een Servisch gedeelte en een Bosnisch-Kroatisch gedeelte. RS-leider Dodik pleit al jaren voor de afscheiding van het Servische deel.

Het RS-parlement stemde vorige week in met de nieuwe wetgeving, die Dodik ondertekende. Volgens het hof kan de uitvoering van de wet echter zorgen voor conflicten tussen functionarissen van staatsinstellingen en die van de RS. Dit zou zelfs de vrede in het land in gevaar kunnen brengen, oordeelt het hof.

Dodik heeft al aangekondigd zich niet neer te leggen bij het voorlopige bevel van de rechtbank.