Rotterdam legde religieuze stichting The Blossom terecht dwangsommen op

In het pand komt de apostolische en profetische gemeente Grace And Favor In Zion For All Nations samen. Ondanks een eerdere waarschuwing troffen politieagenten op een avond aangebroken flessen sterke drank aan, terwijl het in de zaal naar alcohol rook. Ook zagen zij een prijslijst voor verkoop van wijn en sterke drank, een ruimte voor een diskjockey en meerdere discolichten.

Volgens rapportages zijn in een van de zalen van The Blossom „regelmatig of op gezette tijden” feesten gehouden, die „met regelmaat” leidden tot (geluids)overlast, waaronder vechtpartijen en mishandeling. The Blossom voerde aan dat de feesten onderdeel zouden zijn van, dan wel voortvloeiden uit een religieuze bruiloft. Maar ook dan zijn de waargenomen activiteiten niet zonder vergunning toegestaan, weerlegde de gemeente Rotterdam. De Raad van State gaat daarin mee en heeft bezwaren van The Blossom tegen de dwangsommen ongegrond verklaard.