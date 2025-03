„De algemene klinische toestand is nog steeds hetzelfde als de afgelopen dagen: een complexe klinische toestand, waarin de paus op dit moment stabiel is, maar de prognose voorzichtig blijft”, staat in een verklaring.

De 88-jarige paus werd precies drie weken geleden opgenomen in het ziekenhuis met luchtwegproblemen, waaronder een longontsteking. Donderdag liet de paus voor het eerst sinds zijn ziekenhuisopname van zich horen in een audioboodschap. Daarin bedankte hij gelovigen die voor hem bidden „uit de grond van mijn hart”.

Iedere ochtend en avond wordt een update gegeven over de gezondheidstoestand van de leider van de Katholieke Kerk. Donderdag meldde het Vaticaan dat de volgende medische update pas op zaterdag zou volgen. Desondanks werd vrijdagochtend toch gemeld dat de paus een rustige nacht had gehad.