Uitermark roept partijen op meer vrouwen op kieslijst te zetten

„We zien in allerlei sectoren dat er steeds meer vrouwen in goede posities komen”, zei Uitermark tegen het ANP. „In het lokaal bestuur zijn die cijfers onder de maat.” Een op de drie raadsleden is vrouw, schreef Uitermark vrijdag in een opiniestuk in de Volkskrant. Ze deed in meerdere media soortgelijke oproepen. Een van de oorzaken voor de man-vrouwverhouding in de gemeenteraad is volgens Uitermark „dat vrouwen het misschien als een vijandige omgeving zien”.

Regelmatig klinken er klachten over de werkdruk van raadsleden en de vergoeding die ze voor hun raadswerk ontvangen. „Daar werken we ook aan”, antwoordt Uitermark. Ze zegt dat ze de verlofregelingen voor gemeentepolitici aan het aanpassen is. Maar een deel van die veranderingen geldt alleen voor wethouders en niet voor raadsleden.

Op basis van haar eigen ervaring denkt Uitermark dat haar oproep nut heeft. „Toen ik jong was en gemeenteraadslid werd, was dat ook omdat mensen tegen mij zeiden: zou dat niks voor jou zijn?” Aangespoord door een vriendin stelde ze zich ook kandidaat voor de Tweede Kamer, vertelt ze. „Het is heel vaak zo, gek genoeg, dat het voor vrouwen helpt als iemand ze een beetje motiveert.”

Die oproep doet Uitermark dus ook meteen: „Als iemand een vrouw kent waarvan je denkt, dat is een goeie: zeg het tegen haar.”