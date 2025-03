Handelsminister VS wil brede deal met India, ook over wapens.

„De Verenigde Staten zijn geïnteresseerd in een grootschalige, brede handelsovereenkomst met India over alles, en ik denk dat dit mogelijk is”, zei Lutnick via een videoverbinding op een evenement van mediaconcern India Today Group in New Delhi. „Laten we de heffingen van India richting Amerika verlagen, dan nodigt Amerika India uit voor een geweldige kans en band met ons.”

„India heeft in het verleden aanzienlijke hoeveelheden van zijn militaire middelen van Rusland gekocht, en we vinden dat dit moet stoppen”, zei de minister. Hij zei ook dat Indiase heffingen „niet de liefde en affectie creëren die we eigenlijk voelen voor India.” Hij noemde het ook negatief dat India probeert minder afhankelijk te zijn van de dollar.

Vorige maand spraken de Indiase premier Narendra Modi en de Amerikaanse president Donald Trump af om te praten over een handelsdeal. Die moet de handel tussen de twee landen laten groeien tot 500 miljard dollar in 2030, tegenover 127 miljard dollar in 2023. Tegelijkertijd dreigt Trump met „wederkerige” importheffingen. Hij wil daarmee andere landen dezelfde handelstarieven opleggen als zij hanteren voor de VS, wat India hard kan raken.