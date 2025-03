Enola Gay te gay voor het Amerika van Trump

Ze behoren tot een groep foto’s die niets te maken hebben met DEI en per ongeluk zijn gemarkeerd, melden Amerikaanse media, zoals het weekblad Newsweek. Ook beelden van een project van Amerikaanse genietroepen in Californië zijn in de ban gedaan, schijnbaar omdat een genist op de foto de achternaam Gay had.

Volgens media is het leger klaar om duizenden foto’s en onlineberichten te verwijderen in de door Trump bevolen zuivering. Inmiddels betreft het meer dan 26.000 afbeeldingen, hoewel functionarissen suggereren dat het uiteindelijke aantal meer dan 100.000 zou kunnen zijn.