Schoof: asielwetten waren goed, dus konden bijna ongewijzigd door

De minister-president zei dat er goed is gekeken naar de adviezen van de Raad van State. De wetten zijn maar op één punt aangepast. Dit om te voorkomen dat asielzoekers in een bepaalde situatie bezwaar kunnen maken als hun aanvraag is afgewezen. De plannen konden vrijwel ongewijzigd worden doorgestuurd omdat „de inhoud klopt” volgens de premier. „Het is niet in strijd met welk verdrag, waar dan ook.”

Verder is ook de toelichting op verschillende plekken aangepast. Het blijft onduidelijk waarop precies, behalve dat het om verduidelijkingen en juridische toelichtingen gaat. Faber heeft alleen een persbericht gedeeld en deelt later op vrijdag de teksten van haar wetsvoorstellen.

De stevige kritiek van de Raad van State ging onder andere over de asielprocedures, die door de plannen veel langer zouden kunnen worden. Dat zou volgens de regeringsadviseur zelfs ten koste kunnen gaan van een eerlijk proces. De raad waarschuwde het kabinet bovendien om grondrechten zoals het verbod op discriminatie en het recht op familie- en gezinsleven niet uit het oog te verliezen.

Ook voorzagen de adviseurs problemen omdat Nederland afspraken uit het Europese migratiepact moet invoeren. Die combinatie kan volgens de raad zorgen voor extra werklast voor uitvoeringsorganisaties.

De volgende stap is dat de plannen moeten worden besproken en goedgekeurd in beide Kamers. De coalitie heeft in de Tweede Kamer een meerderheid, maar niet in de Eerste Kamer. Dat terwijl oppositiepartijen die nodig zijn voor een meerderheid in de Senaat zeer kritisch zijn op de plannen van Faber en vinden dat zij de adviezen van de Raad van State serieus moet nemen.