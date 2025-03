Huur cellen in Estland voorlopig van de baan

Coenradie ging vorig jaar op bezoek in de Estse stad Tartu om te kijken of het mogelijk was cellen te huren. Daarna werkte ze samen met het land aan een „businesscase”. De staatssecretaris zag in het idee een kans om de krapte in de Nederlandse gevangenissen te verlichten.

„Qua feitelijke uitvoering lijkt dit kansrijk te zijn”, schrijft Coenradie. Het is alleen een „fundamenteel uitgangspunt” dat Nederland verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van straffen die in Nederland zijn opgelegd. Estland is gevraagd om met een „gewijzigd voorstel” te komen dat wel bij de Nederlandse eisen aansluit.

„Heel vervelend”, reageert Coenradie tegen het ANP. Beide partijen waren volgens haar „enthousiast” over het plan. „En tegelijkertijd hebben zij een grondwet waar we ook niet een-twee-drie aan voorbij kunnen gaan.”

De Estse wet laat geen „buitenlandse inmenging op hun grondgebied” toe, legt Coenradie uit. „Op het moment dat wij onze rechten en normen en waarden daar willen toepassen, kan dat dus niet.” Ze hoopt dat er toch nog „geitenpaadjes” mogelijk zijn, en wil het plan daarom nog niet helemaal opgeven. „Het ziet er in ieder geval moeizaam uit.”