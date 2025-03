Faber besteedt 115 miljoen euro extra aan uitvoering asielwetten

Het gaat volgens haar woordvoerder om een combinatie van eenmalig en jaarlijks geld, al blijft de precieze verdeling onduidelijk.

In de ministerraad zijn twee wetten besproken. De wet over het tweestatusstelsel regelt dat asielzoekers worden opgedeeld in twee groepen, waarbij er één meer rechten krijgt. Hiervoor trekt Faber afgerond 102 miljoen euro uit. De andere wet is een pakket van acht maatregelen die het aantal asielzoekers omlaag moet brengen. Hiermee is een bedrag van ruim 13 miljoen euro gemoeid.