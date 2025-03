Fundamenten middeleeuwse kerk in Eschwege ontdekt

Dat meldde de protestantse nieuwsdienst Idea deze week.

Het betreft de kalkstenen fundering van de vroegere St. Godehard-Kirche in de stad, aldus archeologe Anja Rutter. Deze kerk wordt in 1340 voor het eerst in oude documenten genoemd; aan het einde van de zestiende eeuw is hij afgebroken.

De archeologen vonden op de locatie ook minstens dertig skeletten van kinderen, van baby’s tot vijfjarigen. Waarschijnlijk ging het hier om, in het Duits, ”Traufkinder”. Zij werden vlak bij het altaar, maar buiten de kerk begraven, op een plek waar het regenwater vanaf het dak op hun graven kon druipen. Mogelijk waren deze kinderen niet gedoopt, en fungeerde het water dan als een soort doopwater. Voor ouders kon dat tot troost zijn.